O sol predomina neste sábado de Carnaval em todo o Estado, com maior nebulosidade na região Norte. As temperaturas sobem e devem atingir os 30ºC na maior parte das cidades. Entre o meio da tarde e o início da noite há chance de chuvas de verão mal distribuídas por Santa Catarina.

Domingo

O sol novamente irá aparecer em todas as regiões e até com tempo seco na maior parte das cidades. As temperaturas sobem, mas em muitas regiões não terão grande elevação, ficando entre 26ºC e 28ºC. Já no Oeste os termômetros devem chegar a marcar 32ºC. Na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Norte há chance de chuva de verão entre o meio da tarde e o início da noite.

As informações são da Epagri/Ciram e do Blog do Puchalski.

Veja a previsão deste sábado para cada região de SC:

LITORAL NORTE 31ºC 18ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO NORTE 30ºC 15ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA 31ºC 21ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA 30ºC 17ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

VALE DO ITAJAÍ 31ºC 17ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

LITORAL SUL 32ºC 19ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

PLANALTO SUL 28ºC 12ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

MEIO OESTE 30ºC 15ºC

Manhã: Sol com aumento de nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

OESTE 30ºC 16ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

EXTREMO OESTE 31ºC 18ºC

Manhã: Sol com aumento de nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada