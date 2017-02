Amanhecer do dia na praia do Santinho, em Florianópolis

O calor continua predominando em Santa Catarina nesta terça-feira. Conforme a Epagri/Ciram - órgão responsável pelo monitoramento do tempo — o dia será de tempo seco com sol entre nuvens. No entanto, a partir da tarde ocorrem pancadas bem localizadas de chuva com trovoadas, típicas de verão, especialmente no Planalto e Litoral Sul.

Já os termômetros devem marcar 37°C no Litoral Sul, 36ºC no Extremo-Oeste e Vale do Itajaí, 35°C no Litoral Norte e 34ºC na Grande Florianópolis.

— O sol volta a aparecer, mas com uma maior quantidade de nuvens em momentos do dia. Essa nebulosidade mostra uma umidade relativa do ar mais elevada que faz a sensação de calor ser maior ao longo do dia em relação ao que o termômetro indica — contou o meteorologista da RBS, Leandro Puchalski.



Amanhã e quinta-feira a condição do tempo será parecida com a vista nesta terça. Apesar do tempo firme pela manhã, à tarde haverá pancadas de chuva com trovoadas, especialmente no Planalto Sul e Litoral Sul. Risco de temporais localizados com granizo e a temperatura continua alta, com máximas acima do 30ºC. Já na sexta-feira a previsão aponta tempo instável com pancadas de chuva e trovoadas.

Carnaval

Tudo indica que boa parte do carnaval será marcado por tempo firme, devido ao ar com menos umidade que predomina no Estado. Mesmo assim, há chance de chuvas isoladas, principalmente no período da tarde e noite em todas as regiões do Estado nos dias de folia.

Veja a previsão por regiões, segundo a Epagri Ciram:

LITORAL NORTE: máxima de 35ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com aumento de nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

PLANALTO NORTE: máxima de 33ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com aumento de nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 34ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com aumento de nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 32ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com aumento de nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 36ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com aumento de nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

LITORAL SUL: máxima de 37ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO SUL: máxima de 32ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com aumento de nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

MEIO OESTE: máxima de 33ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com aumento de nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

OESTE: máxima de 34ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com aumento de nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

EXTREMO OESTE: máxima de 36ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com aumento de nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

