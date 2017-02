Pra quem folga na segunda e terça-feira de Carnaval, a notícia da previsão do tempo é boa: não vem chuva forte por aí. Conforme a Epagri/Ciram, no Litoral Sul ao Norte do Estado, há presença de mais nuvens e chance de chuva fraca e isolada, devido à baixa pressão no mar entre o litoral de São Paulo e o Norte de SC. Nas demais regiões, o tempo fica mais seco, com sol e poucas nuvens e chuva apenas isolada, na tarde e noite.

As temperaturas ficam elevadas, principalmente no Oeste. Já o vento é fraco a moderado, de sudeste a leste no litoral e de leste a nordeste no interior.

A Quarta-feira de Cinzas terá predomínio de sol em SC, com mais nuvens no Norte e na Grande Florianópolis. Há previsão de pancadas de chuva isolada associada ao calor na tarde e noite.

