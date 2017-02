O começo desta semana em Santa Catarina promete ser de tempo ainda nebuloso em todo o Estado. Nesta segunda-feira, a previsão da Epagri/Ciram também aponta condições de chuva em todas as regiões, com ocorrência mais intensa na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Litoral Norte.

As temperaturas serão elevadas, com sensação de ar abafado. O dia terá ocorrência de ventos fracos a moderados, com rajadas mais intensas no litoral.

Entre esta terça até quinta-feira, a previsão é de variação de nuvens com aberturas de sol, mas também de pancadas de chuva, especialmente entre a tarde e a noite, principalmente do Planalto ao litoral.