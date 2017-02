Nascer do sol na praia do Rosa, em Imbituba

Após dias de muita nebulosidade, semana termina com o maior predomínio do sol em Santa Catarina. De acordo com a central de meteorologia da RBS, as nuvens ainda aparecem, especialmente entre o Norte, Grande Florianópolis e Vale do Itajaí, mas o tempo mais seco prevalece no Estado. No Oeste e Planalto Sul há previsão de chuva entre tarde e noite. As temperaturas, agradáveis durante a manhã, podem chegar aos 31ºC à tarde.



— As nuvens predominam muito agora de manhã permitindo aberturas de sol ao longo do dia no Sul, Vale do Itajaí, Norte, Planaltos e Grande Florianópolis — afirmou o meteorologista da RBS, Leandro Puchalski.

Veja a previsão do tempo, segundo a Epagri/Ciram:



LITORAL NORTE: máxima de 29ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

PLANALTO NORTE: máxima de 29ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

REGIÃO: GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

LITORAL SUL: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO SUL: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

MEIO OESTE: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

OESTE: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

EXTREMO OESTE: máxima de 31ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

Próximos dias:

Amanhã o dia terá novamente nebulosidade e aberturas de sol ao longo do dia em todas as regiões. O tempo será mais seco, exceto no Oeste, Meio Oeste e Serra, onde há chance de chuva.

— As temperaturas sobem um pouco mais em relação a semana trazendo uma tarde de sábado com 31ºC a 34ºC no Sul, Vale do Itajaí, Norte e Litoral. Na Serra, Meio Oeste e Oeste, devido a instabilidade, a temperatura não sobe tanto e fica entre 26ºC e 28ºC — contou Puchalski.

Já no domingo a chuva chega para todo o Estado. O calor segue principalmente no Sul, Litoral, Vale do Itajaí e Norte. No Oeste a Serra, a previsão é de temperaturas mais baixas, perto dos 24ºC.

