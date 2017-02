Essa quinta-feira foi um dia de extremos em Santa Catarina. Uma chuva forte com queda de granizo em algumas cidades catarinenses no fim da tarde e radiação ultravioleta em nível extremo em todas as cidades do Estado. Além disso, a quinta-feira registrou muito calor, principalmente no Sul de SC.

Em Meleiro a temperatura chegou aos 36,8°C com sensação de 47°C pra quem estava andando pelas ruas da cidade. E a sensação de calor foi ainda maior pra quem estava em Sombrio, com sensação de calor de 50°C, mesmo com os termômetros marcando 36°C.

— A sensação de calor é um cálculo que leva em consideração a temperatura medida a sombra e a umidade relativa do ar, pra tentar chegar mais próximo da temperaturas que as pessoas sentem na pele — explica a técnica em meteorologia Bianca de Souza.



A previsão aponta que essas temperaturas altas e o forte abafamento vão seguir nos próximos dias em toda Santa Catarina e devem permanecer pelo menos até o início da semana que vem.



Para essa sexta-feira, as temperaturas ficam entre 32 e 36°C durante a tarde na maior parte das cidades, sendo que no Sul pode chegar aos 39°C. No fim da tarde de sexta-feira há chance de chuva mal distribuída, em poucas cidades.

