A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) definiu as datas para a realização dos vestibulares deste ano. A edição de inverno está marcada para 4 de junho, com inscrição a partir de abril. A edição de verão será em 12 de novembro e os candidatos poderão se inscrever a partir de setembro. Pedidos de isenção das taxas de inscrição (para doadores de sangue e por critério socioeconômico) já podem ser feitas no site oficial da universidade.

Os vestibulares preenchem 75% das vagas totais, as restantes são ocupadas por aprovados pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), com as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O sistema de cotas é aplicado nas chamadas dos vestibulares e na primeira convocação do Sisu: 20% das vagas são reservadas a estudantes que tenham feito todo o ensino médio em escolas públicas e 10% são para alunos negros.



Lista de livros

A relação de obras literárias e o programa de disciplinas que serão cobrados estão disponíveis na página da universidade. O livro catarinense deste ano é As fantasias eletivas (Record), de Carlos Henrique Schroeder. As outras obras são: Esaú e Jacó (domínio público), de Machado de Assis, Olhos d¿água (Pallas), de Conceição Evaristo, Quarenta dias (Alfaguara), de Maria Valéria Rezende, e Vitória Valentina (Lamparina), de Elvira Vigna.

Mais informações podem ser obtidas com a Coordenadoria do Vestibular pelos telefones (48) 3664-8089, 3664-8090, 3664-8091 e 3664-8092, das 13h às 19h, e pelo e-mail vestiba@udesc.br.

