Aulas ocorrem no auditório do Museu Histórico de Santa Catarina

A Fundação Catarinense de Cultura (FCC) divulgou os horários do projeto gratuito Yoga no Palácio para o primeiro semestre. Com início em 7 de março, as aulas ocorrerão quatro vezes por semana com a professora Angela Fredes e os professores Tales Nunes e Arnau Gimenez. Confira os dias e horários:



Segunda-feira:

9h às 10h30 - prof. Angela

18h30 às 20h - prof. Arnau

Quarta-feira

19h às 2030 - prof. Tales

Sexta-feira

10h às 11h30 - prof. Arnau

Os encontros são no auditório do Museu Histórico de Santa Catarina, localizado no Palácio Cruz e Sousa (Praça XV de novembro - Centro). O Yoga no Palácio é uma parceria da Fundação Catarinense de Cultura (FCC) e do curso de extensão Projeto Práticas Corporais do Centro de Desportos da Universidade Federal de Santa Catarina (CDS/UFSC). Não é necessária inscrição prévia e as turmas têm 30 vagas por aula, preenchidas de acordo com a ordem de chegada.

Mais informações pelo telefone (48) 3665-6363.



