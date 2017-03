A Campanha da Fraternidade foi lançada em Santa Catarina nesta quarta-feira de Cinzas pelo Arcebispo Dom Wilson Tadeu Jönck. O tema deste ano será Fraternidade: Biomas brasileiros e defesa da vida, com o lema, Cultivar e guardar a criação. A intenção é promover a educação e o equilíbrio do homem com o meio-ambiente.

— A Campanha da Fraternidade sempre busca um tema social, este ano temos como missão o cuidado de guardar a criação. O livro de Gênesis, na Bíblia, fala sobre a criação dos elementos da natureza e sobre os cuidados que o homem deve ter, ao guardar e preservá-los. Mas podemos perceber que o homem não fez isso muito bem, outros interesses entraram e vemos muitos sinais de destruição do meio-ambiente — resume Dom Wilson.

O arcebispo ressalta que Santa Catarina está inteiramente localizada em área de Mata Atlântica, por isso é necessário conhecer e conservar esta área, buscando harmonizar a cidade com o meio-ambiente e o cuidado com os rios.

Cartaz da Campanha da Fraternidade 2017 destaca os seis biomas brasileiros

Adelir Raupp, coordenadora da Campanha da Fraternidade na Arquidiocese de Florianópolis, explica que as ações promovidas pela Igreja Católica tiveram início oficialmente em 1964 e diversas vezes abordaram temas relacionados com o meio-ambiente.

— Tomamos como orientação temas de caráter social e que produzem mudanças, uma conversão, que as pessoas possam fazer. Essa questão da preservação, do cuidado com a natureza, já vem de outros anos, porque é muito importante cuidar do nosso chão, do nosso planeta, da nossa vida como cristãos — conta.

Ademir Reis, doutor em biologia vegetal e diretor do Herbário Barbosa Rodrigues, de Itajaí, também contribuiu na explicação da Campanha deste ano, definindo a escolha do tema como uma quebra de paradigma para os nossos tempos:

— É preciso se preocupar com o meio-ambiente. Quando falamos em biomas, nos referimos a regiões típicas com um clima diferenciado, que geram manifestações diferentes da vida, inclusive da cultura de cada povo. O interessante nessa visão é que quando se pensa em meio-ambiente, se está pensando em questões sociais. Se você melhora a água, está melhorando para o pobre e para o rico, assim não existe uma diferenciação social — explica.

Reis destaca a importância da Campanha da Fraternidade, que busca gerar um processo de aprendizagem e mudança no pensamento das pessoas, para valorizar o cuidado com a nossa "casa".

Entre as mudanças de comportamento necessárias que foram ressaltadas pelo professor estão: a manutenção das unidades de conservação ambientais; diminuição da quantidade de agrotóxicos utilizados, incentivando o consumo da produção orgânica familiar; a cultura de cuidar do próprio lixo e separar os resíduos para o descarte correto; exigência de políticas de saneamento básico e a conscientização dos problemas causados pelas mineradoras, que contaminam rios, como o caso da Bacia do Rio Tubarão, no Sul do Estado, uma das mais poluídos do país.

