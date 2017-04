Com o prazo para fazer a declaração de imposto de renda encerrado nesta sexta-feira, a Receita Federal espera que cerca de 12 mil catarinenses regularizem a situação dentro dos próximos meses. De acordo com os dados preliminares do Ministério da Fazenda, até a última noite, mais de 1 milhão de contribuintes acertaram as contas com o leão em Santa Catarina. Assim, os 2% de catarinenses que não apresentaram os dados podem, até dezembro, enviar a declaração.

Mas não sem desembolsar, no mínimo, R$ 165,74. Além da multa por entregar o IR com atraso, o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do contribuinte adquire o status de pendente para regularização. A situação pode trazer muita dor de cabeça, já que o documento é necessário para vários serviços.



O contribuinte pode verificar a situação do CPF aqui. O primeiro pagamento das restituições do Imposto de Renda está previsto para 16 de junho. O último lote deve ser pago em 15 de dezembro, segundo a Receita Federal.



