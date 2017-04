Nesta segunda-feira, 1º de maio, será realizada a oitava edição do Dia do Pedal em Santa Catarina. A proposta, uma iniciativa do Serviço Social do Comércio (Sesc) em comemoração ao Dia do Trabalhador, pretende fortalecer a prática de atividades físicas ao ar livre. O evento ocorre em 29 cidades, em todas as regiões do Estado.

O Dia do Pedal já mobilizou mais de cem mil pessoas e é um dos principais eventos do Sesc Santa Catarina. O evento é realizado tradicionalmente no Dia do Trabalhador e incentiva o uso da bicicleta como meio de transporte sustentável, ao mesmo tempo em que proporciona um dia de lazer, cultura e respeito ao meio ambiente.



O passeio é gratuito e as inscrições podem ser feitas um pouco antes da largada, nos locais de realização. Os primeiros inscritos, com qualquer meio de transporte não motorizado sobre rodas, ganham camiseta e pulseira de identificação, para sorteio de brindes.

Os participantes podem contribuir com 1kg de alimento não perecível, auxiliando o projeto Mesa Brasil Sesc, que combate a fome e o desperdício de alimento por meio da redistribuição.



Clique aqui e confira a programação completa por cidade

