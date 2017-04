O último domingo de abril começou com tempo seco e temperaturas negativas na Serra catarinense. Segundo dados da Epagri/Ciram, os termômetros marcaram -2,44ºC por volta das 6h em Bom Jardim da Serra e -1,26°C às 7h em Urupema. No Litoral o amanhecer também foi frio, com 7,79°C e Araranguá, 8,38°C em Florianópolis e 9,9°C em Itapoá.

Durante o dia, as temperaturas devem ter elevação gradativa, a massa de ar frio e seco, que trouxe dias ensolarados e frio desde do fim da tarde de quarta-feira, se afasta lentamente em direção ao oceano. Na segunda-feira o sol ainda predomina, mas deve haver aumento de nuvens ao longo do dia.

A partir de terça-feira a temperatura entra em elevação, com aumento das nuvens e pequena chance de chuva. A partir do dia 5 de maio, sexta-feira, a chuva deve voltar ao Estado por conta do descolamento de uma frente fria, porém, não há indicativo de novo declínio na temperatura.

