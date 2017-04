Com a geada na Serra, mais uma vez algumas cidades de Santa Catarina amanheceram com paisagens de frio europeu. Durante a última madrugada, as temperaturas alcançaram -3,3ºC em Bom Jardim da Serra e -2,5ºC em Urupema. Apesar de não ter sido a madrugada mais fria do ano - na sexta-feira os termômetros chegaram a -4,8ºC no Estado - a geada que se formou foi um prato cheio para os turistas.

Veja os registros:

Geada nesta manhã em Urupema, na Serra de SC Foto: Marília Oliveira / Arquivo Pessoal

