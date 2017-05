Amanhecer do dia no Morro da Cruz, em Florianópolis

O primeiro dia de maio será de tempo agradável em Santa Catarina. Segundo a previsão da Epagri/Ciram, a semana começou com temperaturas baixas, mas o frio aos poucos perde a força e o feriado do dia do trabalhador terá máximas de até 25ºC à tarde.

No Sul, Grande Florianópolis e Planaltos, o dia terá aumento de nebulosidade e temperatura de até 24ºC. No Norte de SC, o dia terá predomínio de sol. Já no Oeste, há chance mínima de chuva no início e fim do dia.

— O ar frio aos poucos vai perdendo força e indo para o mar. Isso também deverá trazer um dia de aumento de nuvens que permitem aberturas de sol — contou Leandro Puchalski.

Na terça-feira, a temperatura entra em elevação devido o aumento das nuvens e o afastamento da massa de ar frio. Há também chance de chuva em algumas cidades catarinenses, principalmente no Oeste e Norte de SC.



