O domingo começou com nevoeiro nos pontos mais altos do Estado, mas o tempo segue seco e com pouca nebulosidade ao longo da tarde na maior parte de SC, segundo a Epagri/Ciram. A exceção é o Litoral, onde deve haver maior presença de nuvens e há chance de chuva fraca. A temperatura se mantém amena ao longo do dia, ficando bem parecida com a de sábado.

Na segunda-feira o tempo segue seco, com maior nebulosidade durante a tarde, já na terça, a tendência é de chuva nas regiões próximas a divisa com do Rio Grande do Sul. Quarta-feira deve chover em todo o Estado. Ao longo da semana, as temperaturas continuam amenas.

