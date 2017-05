Entre os dias 3 e 6 de maio, Florianópolis recebe a décima edição do evento The Developer's Conference (TDC), voltado para desenvolvedores de softwares, especialistas em TI e empreendedores. Segundo a organização, a expectativa é receber mais de quatro mil pessoas até sábado. Durante o evento, serão realizados 12 cursos e 24 trilhas, quatro delas gratuitas.



Além da programação tradicional, que envolve trilhas temáticas e workshops, o evento terá cerca de 250 palestrantes nos quatro dias de conferência, com destaque para atividades voltadas às mulheres que trabalham na área e para o setor de startups.



Duas trilhas são gratuitas: na quarta-feira, primeiro dia de evento, é possível participar da Games Intel, voltada para desenvolvedores de jogos, programadores, game designers, artistas e empreendedores. Já no sábado é oferecida a trilha Carreira Intel, que pretende dar aos profissionais da área de tecnologia orientações para acelerar a carreira.

Outras duas trilhas, na quinta e na sexta-feira, não têm custo, desde que o participante esteja inscrito em alguma outra atividade do evento. A Sala Intel terá uma seleção de palestras de todas atividades nestes dois dias. As quatro trilhas gratuitas também serão transmitidas online. Para assistir é necessário realizar uma inscrição no site oficial do evento.

Para participar de forma presencial das trilhas gratuitas é necessário realizar a inscrição por meio do site. Também estão disponíveis vagas em workshops e no TDC4Kids, com ações voltadas para crianças. As outras atividades do evento encerraram as inscrições no dia 1º de maio, mas é possível fazer o cadastro no dia e local do evento, porém, a organização alerta que a vaga está sujeita a disponibilidade e há chance de fila.

TDC4Kids

Entre os destaques do evento está a programação de sábado, voltada para crianças, que pretende proporcionar experiências como programar um robô lego, pilotar um drone ou mergulhar com tubarões (no mundo virtual). Pessoas de todas as idades podem participar das atividades que serão realizadas das 10h30min às 17h30min.

AGENDE-SE

O quê: The Developers Conference (TDC) 2017

Quando: dos dias 3 a 6 de maio, das 8h30min às 19h

Onde: CentroSul - Av. Governador Gustavo Richard, 850, Centro - Florianópolis

Quanto:

Trilha de Games (quarta) e de Carreira (sábado): gratuitas.

Outras trilhas - R$ 240 - o dia inteiro

Workshops - R$ 300 - meio período

TDC4Kids - R$ 200 - o dia inteiro



