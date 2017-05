A empresa Furnas, subsidiária da Eletrobrás, prorrogou as inscrições para o Edital Social 2017 até 25 de maio. O programa selecionará ações sociais que buscam promover a qualidade de vida em municípios onde a empresa atua — inclusive em Santa Catarina. O Programa Furnas Social 2017 destinará até R$ 5 milhões para as instituições selecionadas.

Os valores do edital estão divididos em quatro faixas: até R$ 10 mil, de R$ 10 a R$ 20 mil, de R$ 20 a 30 mil e de R$ 30 a R$ 60 mil. O apoio financeiro tem como objetivo viabilizar as ações pontuais, como pequenas benfeitorias e aquisição de equipamentos.

Podem participar instituições sob a responsabilidade de organismos governamentais, não governamentais e comunitários, municipais, estaduais e federais, Conselhos Estaduais ou Municipais dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, instituições filantrópicas privadas sem fins lucrativos e outras entidades, que tenham, no mínimo, três anos de existência.

As inscrições poderão ser feitas até 25 de maio. O edital com todas as informações sobre os pré-requisitos e a documentação exigida está disponível no site www.furnas.com.br.