As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem - 2017) começam na próxima segunda-feira. Os participantes terão até o dia 19 para fazer a inscrição e até o dia 24 de maio para efetuar o pagamento do boleto em qualquer agência bancária, casa lotérica ou correios. O valor da inscrição está mais caro este ano, passou de R$ 68 para R$ 82.



Outra novidade é a data da aplicação das provas que não ocorrerá mais aos sábados. O exame será aplicado em dois domingos consecutivos. No dia 5 de novembro, ocorrem as provas de Linguagens, Ciências Humanas e redação, e no dia 12, as provas de Matemática e Ciências da Natureza.



Para os pedidos de isenção, o participante de baixa renda deverá apresentar o número de cadastro do CadÚnico, plataforma do Ministério de Desenvolvimento Social que reúne dados das famílias cadastradas.



Saiba mais



Inscrições: das 10h do dia 08 de maio até 23h59min do dia 19 de maio

Site para inscrição: http://enem.inep.gov.br/participante.

Datas das provas: 5 e 12 de novembro

Horário de abertura dos portões: 12h

Horário de fechamento dos portões: 13h

Horário de início das provas: 13h30min

Informações necessárias para inscrição: CPF, RG, e-mail e número de telefone

Valor da taxa de inscrição: R$ 82,00

Agências onde o boleto pode ser pago: todas as agências bancárias, casas lotéricas ou agências dos correios

Data limite de pagamento da taxa de inscrição: 24 de maio, respeitados os horários de compensação bancária

Isenção de pagamento da taxa de inscrição: Para os pedidos de isenção, não bastará mais a autodeclaração de baixa renda, passando a ser exigido o número de cadastro no CadÚnico, plataforma do Ministério de Desenvolvimento Social que reúne dados sobre famílias de baixa renda. Já para estudantes concluintes do Ensino Médio de escolas públicas, que também têm direito à isenção, nada muda.

Ordem das provas: No dia 05, serão aplicadas as provas de Linguagens, Ciências Humanas e redação. No dia 12, serão aplicadas as provas de Matemática e Ciências da Natureza.

