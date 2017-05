As inscrições do Vestibular de Inverno da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) terminam às 23h59 desta quinta-feira, 4. São oferecidas 2.056 vagas para 39 cursos em 25 cidades catarinenses. As provas para a educação a distância serão realizadas dia 28 de maio e para os cursos presenciais no dia 4 de julho. As inscrições podem ser feitas pelo site da universidade.

Os candidatos devem pagar a taxa de inscrição até 5 de maio: de R$ 95 para curso presencial e de R$ 70 para curso a distância. É possível se inscrever para as provas de um curso presencial e de um curso EAD – quem fizer isso terá de pagar, portanto, R$ 165 na soma das taxas.



Confira a lista dos 39 cursos oferecidos no Vestibular de Inverno:





Lista de livros

A relação de obras literárias e o programa de disciplinas que serão cobrados estão disponíveis na página da universidade. O livro catarinense deste ano é As fantasias eletivas (Record), de Carlos Henrique Schroeder. As outras obras são: Esaú e Jacó (domínio público), de Machado de Assis, Olhos d'água (Pallas), de Conceição Evaristo, Quarenta dias (Alfaguara), de Maria Valéria Rezende, e Vitória Valentina (Lamparina), de Elvira Vigna.

Mais informações podem ser obtidas com a Coordenadoria do Vestibular pelos telefones (48) 3664-8089, 3664-8090, 3664-8091 e 3664-8092, das 13h às 19h, e pelo e-mail vestiba@udesc.br.

Leia também:

Equipe da Udesc recebe incentivo da Ford para projeto de apicultura no mangue



Floripa Letrada ajuda jovem a passar em sétimo lugar no vestibular da UFSC



Planalto Norte de SC terá curso de medicina no segundo semestre