A instabilidade provocada pelas nuvens vindas do Paraguai e da Argentina segue nesta quinta-feira em todas as cidades de Santa Catarina. Desta forma, o dia registra poucas aberturas de sol e nebulosidade, principalmente no Oeste, Serra e Sul do Estado. A chance de chuva fraca e passageira permanece a qualquer hora e em todas as áreas.

Já a temperatura segue em elevação ao longo do dia, mas máxima não deve passar dos 24ºC na maioria das regiões. Apenas na Serra e em cidades do Sul, os termômetros chegam aos 22ºC à tarde.



— Dentro dessa instabilidade, as nuvens mais carregadas ficam na altura do Paraná — lembrou o meteorologista Leandro Puchalski.

Nascer do dia no centro de Florianópolis Foto: Renata Munarim / Arquivo Pessoal

Sol entre nuvens nesta sexta-feira

A semana deverá terminar tempo seco e sol entre nuvens em todas as regiões de SC. Ainda há possibilidade de chuva passageira em cidades do Norte, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis. A temperatura permanece parecida com a registrada hoje.



Início da manhã na praia dos Ingleses, no Norte de Florianópolis Foto: Cristiano Estrela / Agência RBS

