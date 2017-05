Para os pequenos que queiram aprender e ainda colocar a mão na massa, uma boa oportunidade será na manhã deste sábado, em Florianópolis. Na "Oficina: arquitetura para crianças" a ideia é que as crianças criem maquetes de casas com materiais recicláveis e debatem sobre as cidades e as relações das pessoas com o meio urbano.

A oficina será ministrada pela arquiteta e urbanista Simone Sayegh, coautora do livro Casacadabra, publicação que apresenta dez casas de referência na arquitetura nacional e internacional e estimula a criança a pensar sobre sua casa e sua cidade, e desenvolver maneiras de ver o mundo à sua volta.

O evento gratuito é restrito a 30 crianças de seis a 12 anos. As inscrições podem ser feitas aqui. A iniciativa é do Movimento Traços Urbanos.

Serviço

Oficina: arquitetura para crianças

Quanto: gratuito

Onde: Museu da Escola Catarinense, na Rua Saldanha Marinho, 196

Horário: 10h

Inscrições aqui

Leia também:



É neste domingo: Beira-Mar Norte, em Florianópolis, terá pistas abertas para ciclistas



Trabalhadores receberão parte dos lucros do FGTS; saiba se você terá direito