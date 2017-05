Dentro de um mês, o posto de atendimento para autorização, que funcionava no Hospital Unimed, em São José, será desativado. A partir de 1º de junho, os Serviços de Atendimento ao Cliente (SAC), bem como a permissão para realização de cirurgias e exames, passam a acontecer na sede da Unimed, no Centro da capital catarinense (Rua Antônio Dib Mussi, 351). As informações são do próprio plano de saúde, que enviou um comunicado por e-mail aos clientes da Grande Florianópolis no último sábado, 29.

Além da mudança da localização do serviço, a Unimed informou acerca da possibilidade de fazer as solicitações a partir do Portal do Cliente, disponível pela internet. Para autorização, basta acessar a aba "Autorizações", disponível no menu superior da página. Já para o SAC, acesse a opção "Serviços" e, depois, clique em "Solicite declaração e outros documentos".

Em caso de dúvidas, a Unimed ainda deixou à disposição o chat de atendimento online, que funciona em tempo integral.

