Pensando em questões ambientais e de sustentabilidade, um grupo de professores da Faculdade de Tecnologia Nova Palhoça (Fatenp) lançou o livro Telhados verdes: uma abordagem multidisciplinar na última semana. A publicação está disponível em formato virtual e é resultado do trabalho de pesquisadores do curso de Design de Interiores. O objetivo do projeto é propor soluções contemporâneas para melhorar a qualidade de vida local.

O livro, assinado por cinco especialistas, conta desde a história dos telhados verdes, que remota das cabanas de agricultores pré-históricos, passa pelas vantagens do projeto e ensina como instalar de um ecotelhado.

A técnica consiste no plantio de vegetação no telhado de casas e edifícios, o que, segundo os autores, traz uma série de vantagens como a redução na temperatura da construção e dos ruídos externos. Eles também ressaltam que a prática melhora a paisagem urbana, além de possibilitar a implantação de hortas comunitárias e retardar o escoamento da água da chuva, evitando o risco de inundações.

Segundo a Fatenp, o próximo passo do trabalho será uma pesquisa de campo em áreas de Palhoça para identificar quais locais têm maior demanda ou aplicabilidade deste tipo de solução. O livro está disponível para download gratuito e também pode ser comprado pelo site da Amazon por R$ 31,90.

