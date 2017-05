A quarta-feira será de nebulosidade e chance de chuva isolada entre a tarde e noite em Santa Catarina. Conforme a previsão do tempo, as nuvens que passeiam pelo Estado chegam da Argentina e, nesta manhã, predominam no Oeste. No decorrer do dia, todo o céu catarinense fica encoberto.

Com relação à temperatura, a quarta-feira segue com aquecimento. Os termômetros marcam 22ºC na Serra, 27ºC no Oeste, 28ºC no Sul, 25ºC na Grande Florianópolis e 26ºC no Norte.



— O que ocorre é que ao longo do dia as nuvens vão começar a predominar em todas as regiões. Diante disso, há previsão de chuva ao longo do dia na faixa Oeste e com menor possibilidade para as outras regiões — contou o meteorologista da RBS, Leandro Puchalski.



Amanhecer do dia nos Ingleses, em Florianópolis Foto: Cristiano Estrela / Agência RBS

Tempo amanhã

Na quinta-feira, conforme Puchalski, o tempo será marcado por mais um dia de nebulosidade e chuva, principalmente nas cidades próximas ao Paraná. Já as temperaturas seguem em elevação e marcam entre 24ºC e 29ºC no Estado.

