Santa Catarina registrou mais uma morte por gripe A neste ano. Depois das vítimas de Lages, Florianópolis, Jaraguá do Sul e São Miguel do Oeste, um paciente de Águas Mornas, na Grande Florianópolis, morreu por complicações causadas pelo vírus H3N2, subtipo da gripe A. Todas as vítimas tinham fatores de risco associados, sendo dois portadores de Diabetes Miellitus e dois de doença cardiovascular crônica. Esse último veio a óbito no dia 21 de abril. O homem de 52 anos tinha doença renal e hepática crônicas, Diabetes e passou por um transplante, também considerados fatores de risco.

Até o dia 29 de abril, o Estado registrou 32 casos de influenza A e dois de B, segundo boletim da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de SC (Dive-SC) divulgado nesta quinta-feira. Das hospitalizações por gripe A, 30 foram pelo vírus H3N2 - que deve ser o predominante neste ano -, um de H1N1 e outro ainda em análise.

Os municípios que apresentaram casos confirmados pelo vírus Influenza foram: Blumenau e Joinville (quatro casos cada), Itajaí (três casos cada), Mafra, Palhoça, Sangão e Tubarão (dois casos cada), além de outros com um caso: Águas Mornas, Balneário Arroio do Silva, Balneário Camboriú, Chapecó, Florianópolis, Gaspar, Imbituba, Jaguaruna, Jaraguá do Sul, Lages, Maravilha, São Miguel do Oeste e Tunápolis, e dois casos residentes no estado do Paraná.

— Com a chegada do frio, deveremos registrar um aumento ainda maior na circulação do vírus influenza e, consequentemente, do número de casos de gripe nos próximos meses — afirma Vanessa Vieira da Silva, gerente de Imunização da Dive/SC.



Campanha de vacinação

A baixa adesão à 19ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza também preocupa. A 20 dias do encerramento, apenas 38,77% do total de 1,85 milhão de pessoas da população alvo foram vacinadas na rede pública de saúde de Santa Catarina, ou seja, 719.324 pessoas.

— Considerando que a vacina leva em torno de 15 dias para conferir imunidade, as pessoas precisam se adiantar para estarem preparadas para o período de maior circulação dos vírus influenza — alerta Vanessa.

A Campanha segue até o dia 26 de maio, sendo 13 de maio o Dia D, quando as unidades de saúde estarão abertas das 8h às 17h para vacinação contra a gripe.



Para conferir onde se vacinar e ter mais informações acesse aqui.

Prevenção contra a gripe é essencial

Além da vacinação, há outras ações de prevenção contra gripe que devem ser mantidas. É importante lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou utilizar o álcool gel, e evitar tocar os olhos, a boca e o nariz após o contato com essas superfícies.



Ficar atento aos sintomas da gripe, que, em geral, são febre alta, calafrios, tosse, dor de cabeça, dor de garganta, cansaço e dores musculares também é essencial. Quem estiver com febre alta, tosse e falta de ar deve procurar uma unidade de saúde em até 48 horas. O tratamento precoce com medicamentos antivirais ajuda a evitar a evolução para formas graves que podem levar a internação e ao óbito.





