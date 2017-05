Santa Catarina superou a meta de entrega de declarações de Imposto de Renda em 2017. Eram esperados 1,2 milhão de documentos e a Receita Federal recebeu 9.801 a mais. No Brasil, a meta de 28,3 milhões de declarações também foi superada, com 52.906 acima do esperado. Somente no dia 28 de abril, último dia do prazo, foram apresentadas mais de 3,5 milhões de declarações.

O supervisor do programa do Imposto de Renda em Santa Catarina, Odimar Alves, comenta que o comportamento do contribuinte brasileiro repete o histórico comum dos outros anos anos:

— Nos primeiros dias existe um estimulo intenso para a apresentação e participação nos primeiros lotes de restituição. Gradativamente o entusiasmo sofre diminuição para posteriormente intensificar-se a ponto de estabelecer recordes diários de transmissão de declarações acentuando-se definitivamente na semana do prazo final — constata.

O processo de declaração do IR começou em 1º de março e terminou na sexta-feira, dia 28 de abril. Quem perdeu o prazo está sujeito à multa de R$ 165,74 ou de 1% do imposto devido por mês de atraso, prevalecendo o maior valor. A multa máxima pode chegar a 20% do imposto devido.

O primeiro pagamento das restituições do Imposto de Renda está previsto para 16 de junho. O último lote deve ser pago em 15 de dezembro, segundo a Receita Federal. Quanto antes o contribuinte tiver entregado a declaração com os dados corretos à Receita, mais cedo será ressarcido. Têm prioridade no recebimento pessoas com mais de 60 anos de idade, contribuintes com deficiência física ou mental e os que têm doença grave.

