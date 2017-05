Vista do amanhecer do dia no Mirante do Morro da Cruz, em Florianópolis

A semana termina com predomínio da nebulosidade em Santa Catarina. A previsão indica poucas aberturas de sol ao longo da tarde. As temperaturas ficam entre 22°C e 25°C em boa parte das cidades. Em áreas mais altas, como Planaltos e região serrana da Grande Florianópolis, as marcas devem ficar na casa dos 20°C.

Vista do amanhecer do dia no Mirante do Morro da Cruz, em Florianópolis Foto: Cristiano Estrela / Agencia RBS

Veja a previsão por regiões, segundo a Epagri/Ciram:

LITORAL NORTE:máxima de 23ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

PLANALTO NORTE: máxima de 21ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 22ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 19ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 20ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

LITORAL SUL: máxima de 22ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

PLANALTO SUL: máxima de 17ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

MEIO OESTE: máxima de 21ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

OESTE: máxima de 23ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

EXTREMO OESTE: máxima de 25ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens



Previsão para o fim de semana

— O sol deverá aparecer entre nuvens em todas as cidades tanto no sábado quanto no domingo. Não podemos, no entanto, descartar instabilidade em algumas áreas. Quem estiver em cidades do Litoral, Vale do Itajaí, Norte, Sul, além de parte das cidades de Planaltos, pode ver alguma chuva nos extremos dois dias. Mas se chover será em poucas áreas e de forma passageira. As temperaturas devem ficar típicas de outono — explica Leandro Puchalski.

