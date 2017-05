Amanhecer do dia no Morro da Cruz, em Florianópolis

O tempo firme e céu limpo dos últimos dias dará lugar a maior presença de nuvens nesta terça-feira em Santa Catarina. De acordo com a previsão do tempo, o dia será marcado por maior nebulosidade intercalando com aberturas de sol. Já a chuva, que deve chegar no Estado nesta manhã, terá influência das condições climáticas da Argentina e Paraguai.

Conforme o meteorologista Leandro Puchalski, a condição é característica desta época do ano:



— Voltamos a ter para boa parte do Estado a influência dos ventos que sopram do mar. Isso para Norte, Vale do Itajaí e parte da Grande Florianópolis justifica a previsão de um dia de muitas nuvens que permitem aberturas de sol. Já para o Oeste, a influência é de nuvens que se formam na Argentina e Paraguai e avançam para cá trazendo a previsão de muitas nuvens que deixam o sol aparecer. Há também chance de chuva em SC — afirmou.

Com relação às temperaturas, durante à tarde as máximas chegam até 27ºC no Sul, 25ºC na Grande Florianópolis e não passam dos 23ºC no Oeste. Já na quarta-feira, os termômetros não mudam muito e chegam aos 28ºC à tarde.

