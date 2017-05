Um novo grupo de trabalhadores poderá começar a sacar os valores das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) a partir desta sexta-feira. Tem direito a receber o trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015.

Seguindo o calendário já divulgado pelo governo federal, a liberação desta semana do dinheiro do FGTS é para quem faz aniversário em junho, julho ou agosto. Ainda nesta segunda, a Caixa vai divulgar os horários especiais de abertura das agências para essa etapa de saques.

No próximo sábado, como ocorreu nos saques anteriores, algumas agências da Caixa deverão abrir para facilitar os saques entre 9h e 15h.

De acordo com a Caixa Federal, mais de R$ 16 bilhões já entraram na economia. O valor superou as expectativas do governo e muito. O governo esperava uma retirada de 70% do valor colocado à disposição. Mas já passou dos 90%.

TIRE AS DÚVIDAS SOBRE OS SAQUES DO FGTS

Quem pode sacar e as datas

– De acordo com a MP 763/16, o trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015 pode sacar o saldo da conta vinculada, estando ou não fora do regime do FGTS, respeitado o calendário abaixo. Antes da MP, o trabalhador só poderia sacar caso permanecesse três anos fora do regime do FGTS, em caso de aposentadoria, utilização para moradia, entre outros.



Pagamento e documentação

– Valores até R$ 1,5 mil podem ser sacados no autoatendimento, somente com a senha do Cidadão.

– Para valores até R$ 3 mil, o saque pode ser realizado com o Cartão do Cidadão e senha no autoatendimento, lotéricas e correspondentes Caixa.

– Acima de R$ 3 mil, os saques devem ser feitos nas agências da Caixa.

– Os trabalhadores devem sempre ter em mãos o documento de identificação e Carteira de Trabalho ou outro documento que comprove a rescisão de seu contrato. Para valores acima R$ 10 mil, é obrigatória a apresentação de tais documentos.







