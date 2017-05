Entre os dias 8 e 12 de maio, o Sebrae/SC realiza em diversas cidades do Estado a 9ª edição da Semana do Microempreendedor Individual. A programação da Semana do MEI é voltada aos microempreendedores individuais e àqueles trabalhadores que pretendem formalizar os seus negócios. Estão previstas uma série de cursos gratuitos e consultorias personalizadas.

As orientações e os cursos serão feitos nos pontos de atendimento do Sebrae/SC em todo Estado (agências e tenda de rua), das 9h às 18h, de segunda a sexta. Em Florianópolis, por exemplo, o atendimento também será realizado no sábado, 13, das 9h às 12h, na tenda que será montada em frente ao Ticen.

Em 2017, um dos focos da Semana do MEI é alertar o empresário sobre o valor da educação financeira.

— Algumas palestras pelo estado terão esse tema para incentivar o microempreendedor individual a ter uma nova visão sobre as finanças. O Sebrae/SC quer alertar sobre a importância de saber administrar a vida financeira de uma empresa e mostrar ao empresário que é fundamental que as contas da empresa sejam separadas das contas pessoais — comenta o Gestor Estadual de Políticas Públicas do Sebrae/SC, Diego Wander Demétrio.

Além disso, durante a Semana, o microempreendedor individual terá a oportunidade de fazer a declaração anual do MEI com todo o apoio da equipe do Sebrae/SC.

— Todos os anos, além da declaração de rendimentos de pessoa física, que deverá ser entregue caso a renda alcance os valores determinados, os Microempreendedores Individuais têm uma obrigação extra que é fazer a declaração anual simplificada (DASN-SIMEI). Essa declaração deve ser enviada até o dia 31 de maio e a equipe do Sebrae/SC estará à disposição para dar todo o apoio aos empresários no envio desse documento — comenta Diego.

Santa Catarina possui atualmente mais de 250 mil microempreendedores individuais formalizados. O número é bastante significativo para a economia do Estado, já que representa cerca de 50% do total de empresas formalizadas.

— Durante a semana, teremos uma equipe que irá auxiliar na formalização de novos microempreendedores individuais. Além disso, iremos apoiar aqueles que são MEIs a verificar suas pendências e regularizar sua situação fiscal, já que a inadimplência ou falta de entrega de declaração poderá resultar no cancelamento do MEI — explica Diego.

Formalização

Durante a programação da Semana do MEI, os interessados poderão se formalizar gratuitamente. Confira os documentos necessários para formalização:

— CPF;

— Carteira de identidade;

— Consulta prévia realizada e aprovada pela prefeitura;

— Título de eleitor ou número do recibo de imposto de renda (se houver);

— Comprovante de endereço.





Fique atento: você deve levar a consulta prévia, ou seja, a autorização da Prefeitura para registrar a empresa no local desejado.





Programação presencial



Em Santa Catarina, o evento estará nas cidades de Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Itajaí, Joaçaba, Joinville, Lages e São Miguel do Oeste. Cada regional será responsável pela programação. Veja abaixo a agenda de eventos.

