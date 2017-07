O amanhecer mais frio do ano no país teve temperaturas negativas em pelo menos 52 cidades catarinenses. Em Bom Jardim da Serra, na Serra, o Morro da Igreja registrou -7,4ºC nas primeiras horas do dia e alcançou a temperatura mais fria do Brasil no ano. No Morro das Torres, em Urupema, a mínima chegou a -6,6ºC. No entanto, os ventos fortes, próximos de 43km/h, fizeram com que a sensação térmica chegasse a -27ºC perto das 5h desta terça-feira, 18.

Veja a lista completa das cidades que amanheceram abaixo de zero

