A Anvisa proibiu, na última segunda-feira, 17, todos os lotes do Suplemento da Marca Cactinea, de Vitamina C à base de acerola com extrato de Cactaceae hylocereus undatus, da empresa Nutreo Comércio Produtos Homeopáticos Eireli.

De acordo com agência, o produto não tem avaliação de segurança para uso em alimentos e também não tem o registro como novo medicamento, que é exigido. A empresa fabricante deve recolher todo o estoque disponível no mercado.

Sulfato de Magnésio

A Anvisa também determinou a interdição do medicamento Sulfato de Magnésio 100 mg/ml solução injetável, ampola 10 ml, lote MFA de 08/2018, fabricado pela empresa Samtec Biotecnologia Ltda.

Um laudo de análise realizado no Paraná (Lacen/PR) apresentou resultados insatisfatórios sobre o produto. O ensaio avalia o medicamento e a embalagem, para saber se as características visuais e a aparência do produto estão de acordo com o padrão de qualidade.

Saiba mais sobre os diferentes tipos de medicamentos.

