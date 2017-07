A massa de ar polar que trouxe a maior onda de frio para o Estado em 2017 continua influenciando o tempo em Santa Catarina nesta quinta-feira, 20. No entanto, aos poucos o fenômeno vai perdendo força. Nesta madrugada, a menor temperatura foi de -6,6 em Bom Jardim da Serra, às 5h. Segundo dados da Epagri/Ciram, na última terça-feira os termômetros marcaram -8,8ºC na região. Além disso, pelo menos 17 cidades amanheceram abaixo de zero no Estado. Ontem, pelo menos 55 cidades registraram temperaturas negativas.

Mesmo assim, as baixas temperaturas de hoje ajudam na formação de geada e nevoeiro em algumas cidades de SC. Com a presença do sol em todas as cidades, a nebulosidade se dissipa e as máximas no Estado ficam entre 16ºC e 20ºC.

— O sol vai continuar predominando em todas as regiões ao longo da quinta-feira. Só agora é teremos um pouco mais de nuvens, nevoeiros, em cidades do Planalto Norte, Norte e Vale do Itajaí.

Veja a lista completa das cidades que amanheceram abaixo de zero hoje:

-6,6°C Bom Jardim da Serra

-5,3°C Urupema

-3,3°C Curitibanos

-2,6°C São Joaquim

-2,2°C São Cristóvão do Sul

-2,2°C Ponte Serrada

-2,2°C Otacílio Costa

-2,1°C Rio Rufino

-1,6°C Fraiburgo

-1,3°C Monte Carlo

-1,3°C Frei Rogério

-1,2°C Ibiam

-1,1°C Vargem

-0,8°C Bom Retiro

-0,5°C Maravilha

-0,2°C Caçador

-0,1°C Videira



Tempo amanhã



Na sexta, 21, o sol permanece, mas as nuvens aumentam durante a tarde devido a chegada de uma frente fria pelo litoral. De acordo com a central de meteorologia da RBS, haverá formação de nevoeiro entre a madrugada e amanhecer, especialmente na Serra e nas áreas do litoral. As máximas não passam dos 22ºC.



Frio intenso congela cascata em Urupema, na Serra de SC

Leia mais notícias:

Bom Jardim da Serra faz -8,8ºC e Santa Catarina registra nova menor temperatura do ano no Brasil

SC registra temperaturas negativas e geada em todas as regiões