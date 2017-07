O amanhecer desta quarta-feira, 19, é tão gelado quanto o registrado terça-feira na maior parte de Santa Catarina. Perto das 7h de hoje, segundo dados da Epagri/Ciram, a menor temperatura do Estado era de -8,82°C em Bom Jardim da Serra, com sensação térmica de -18ºC. Já em Urupema, também na Serra catarinense, o centro da cidade marcou -7,1ºC. Mas além da Serra e Oeste, o Litoral também registrou temperaturas baixas. No município de Criciúma, no Sul de SC, a mínima chegou a -0,9ºC.

O ar polar que segue influenciando as temperaturas também de traz geada generalizada para todo o Estado. De acordo com o meteorologista Marcelo Martins, o fenômeno que foi visto em cidades como Urupema e Urubici, na Serra, em Itapoá, no Litoral Norte, e em Florianópolis neste amanhecer deve ser rápida e se dissipar com a chegada do sol.

— Não vai dar geada no meio da cidade, no asfalto. erá uma geada rápida e fraca nestes locais, então vai dar para ver no nascer do sol, momento que a temperatura está mais baixa — disse.

Em Florianópolis, o bairro Ratones também registrou fina camada de geada nesta manhã Foto: Cristiano Estrela / Agência RBS

Veja outras temperaturas baixas no litoral, segundo a Epagri/Ciram:



0,1°C - Itapoá

0,2°C - Criciúma

0,3°C - Sombrio

2,3°C - Florianópolis

Tempo amanhã

O sol novamente irá predominar na quinta-feira, 20. Apesar do amanhecer frio, as temperaturas não serão tão baixas e as temperaturas da tarde devem ficar mais agradáveis. Segundo a central de meteorologia da RBS, a previsão é de que os termômetros fiquem entre 20 a 22°C na maior parte dos municípios.

