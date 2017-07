Mais de 50 cães participaram neste sábado da 8ª Cãominhada de Balneário Camboriú, no Litoral Norte. O evento faz parte das comemorações dos 53 anos da cidade e nesta edição teve como missão conscientizar sobre a adoção e castração animal. O lema era "adoção é um ato de amor, castração é um ato de responsabilidade".

Além dos pets domésticos, a caminhada contou com a participação de cães K-9, da Guarda Municipal e Polícia Militar, três cães socializadores do Instituto Helen Keller e quatro cães do projeto Cão Terapeuta da Secretaria da Pessoa Idosa de Balneário.

Foto: Ricardo de Oliveira / Prefeitura de Balneário Camboriú

A concentração para o evento foi na Praça Higino Pio, onde ocorreram apresentações de alguns cães. A Cãominhada ocorre desde 2010, sempre no segundo sábado do mês de julho, marcando a luta contra os maus tratos aos animais.

