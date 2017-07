Aloy, protagonista do game Horizon Zero Dawn, foi um dos cosplays mais impressionantes de sábado

Não é em qualquer lugar que se encontra o Ranger Verde ou a Aloy, do game Horizon Zero Dawn, andando de um lado para o outro e posando para fotos. Mas esse é o clima que se pode esperar na terceira edição da Gamercom, realizada em Florianópolis neste fim de semana. A expectativa dos organizadores é que pelo menos oito mil pessoas passem pelo local nos dois dias.

Selecionamos cinco atrações que resumem o evento:

Cosplays de todos os tipos

O clima da Gamercom não seria o mesmo se não fossem os cosplayers - pessoas que se caracterizam como personagens de jogos, animes ou da cultura pop. No começo da tarde deste sábado, era possível encontrar desde a Mulher-Elástica, da animação Os Incríveis, até Nazaré Tedesco fugindo com um bebê - direto da novela Senhora do Destino.

Manoela Estácio, 18, incorporou a personagem Mulher-Elástica, da animação Os Incríveis Foto: Marco Favero / Agencia RBS

Um dos personagens mais requisitados para fotos era o Ranger Verde, interpretado pelo estudante Nicolas Medina, 24 anos. Ele conta que compôs toda a roupa e armadura com costureiras do Norte da Ilha e veio preparado para vencer o concurso de cosplays, que é realizado nos dois dias de evento às 16h.

Nicolas Medina, 24, conta que veio preparado para vencer o concurso de cosplays Foto: Marco Favero / Agencia RBS

Mas Medina não contava que a concorrência seria forte: Yasmim Linhares, 24, veio de Tubarão, no Sul do Estado, especialmente para o evento. Seu cosplay de Aloy, protagonista do jogo Horizon Zero Dawn, impressionou os participantes da Gamercom. Ela conta que começou a preparar tudo em fevereiro deste ano, antes mesmo do lançamento oficial do game pela Playstation.

Yasmim Linhares veio de Tubarão e deu vida a Aloy Foto: Marco Favero / Agencia RBS

Experiências com realidade virtual

As maiores filas do evento, sem dúvidas, são para os estandes que oferecem experiências de realidade virtual. Márcio Kaliszaka, da Brainpro, de Palhoça, conta que é assim em todo o evento que comparecem com um Oculus Rift. Como o equipamento custa pelo menos R$ 4,8 mil, eventos como esse são a grande oportunidade de ter esse tipo de experiência.

Pelo menos três estantes no evento oferecem experiências com realidade virtual Foto: Marco Favero / Agencia RBS

O estudante Mateus Castro Dib, 18, ficou uma hora e meia na fila para jogar Super Hot - um jogo de tiro em primeira pessoa, mas conta que gostou tanto que, com certeza, entraria na fila de novo:

— Parece que a gente tá dentro do jogo, é possível interagir direto com o videogame.

Área retrô para ativar a nostalgia

A área retrô fica um tanto escondida, em uma porta no fundo do evento, no lado direito do palco, mas, quem vai até lá, tem a oportunidade ver de perto alguns dos primeiros consoles lançados.

Foto: Marco Favero / Agencia RBS

Os primos Fábio e André Ventura, ambos de 31 anos, se divertiam ao encontrar um Super Nintendo e versões antigas do Playstation. Eles contam que jogavam juntos quando eram crianças, por isso, Fábio veio direto de Lages para visitar o primo e conhecer o evento.

— Faz parte da nossa infância, marcou época quando mudaram a tecnologia de cartucho para CD, quando o Playstation foi lanado, essa diferença dos jogos em 3D foi fantástica — explica Fábio.

Valorizar as produções de games locais

Santa Catarina conta com pelo menos 38 empresas de games, que aproveitam eventos como a Gamercom para se aproximar do público e apresentar seus jogos.

Foto: Marco Favero / Agencia RBS

Os que mais faziam sucesso no começo da tarde de sábado eram o Necrosphere, da Cat Nigiri, e Arena Gods, da Supertype - um dos jogos independentes mais premiados do Brasil, que ganhou o título de melhor jogo multiplayer na South by Southwest (SXSW), conferência realizada em março deste ano no Texas, Estados Unidos, pelo voto do público.

— Hoje só deixamos o jogo aqui e quando vimos já estava cheia de gente jogando — conta Rodrigo Costa, sócio da empresa.

Aprender mais sobre a indústria de jogos

Para quem ama games e também tem o sonho de trabalhar na área, a Gamercom trouxe uma novidade este ano com a Metting Gamer, um espaço dedicado ao mercado de desenvolvimento de jogos. Nos dois dias de eventos serão realizadas 16 palestras e painéis a partir das 13h.

Marcello Lima, representante da Vertical Games da Acate, conta que além das palestras, os interessados pela área podem participar de um Play Test neste sábado, das 18h às 20h. Durante a ação, será possível jogar versões de demonstração de 15 jogos e dar o feedback direto ao desenvolvedor.

AGENDE-SE

O quê: Gamercom 2017

Quando: dias 8 e 9, sábado e domingo, das 11h às 20h

Onde: CentroSul - Florianópolis (Av. Gov. Gustavo Richard, 850 - Centro)

Quanto: R$ 40 (meia-entrada ou com doação de 1kg de alimento não perecível). R$ 80 (inteira). Crianças com menos de 6 anos tem entrada gratuita.

Informações: www.gamercom.com.br

