A frente fria que se afasta do Estado e a massa de ar polar que segue influenciando o tempo em Santa Catarina foram as responsáveis pelas menores temperaturas do ano no Estado e no país. Perto das 5h desta terça-feira, 18, o Morro da Igreja, em Bom Jardim da Serra, registrou -7,4ºC, segundo o monitoramento da Epagri/Ciram. Já na cidade vizinha, em Urupema, nesta madrugada os ventos de 43 km/h fizeram a sensação térmica chegar aos -27ºC no Morro das Torres. Por lá, os termômetros marcaram -6,6ºC.

Leia mais: SC registra chuva congelada e neve nesta segunda-feira

Mas apesar da Serra ter registrado as menores temperaturas, todas as cidades seguem com previsão de uma manhã muito gelada. Nas cidades do Oeste e Meio-Oeste, segundo a central de meteorologia da RBS, a expectativa é de que as mínimas sejam negativas nesta manhã. Já à tarde, mesmo com a com presença de sol e tempo seco, as máximas na Serra e Oeste não devem passar dos 8ºC.

Nas demais regiões, principalmente no Vale do Itajaí, Norte e Grande Florianópolis, o dia terá sol entre nuvens e os termômetros ficam entre 12ºC e 14°C. Já no Sul, a máxima não passa dos 10ºC.

— Além de frio, o sol volta a predominar em todas as regiões, com céu bastante limpo. Só chamo atenção para a frente fria que mesmo se afastando deixa o amanhecer com muitas nuvens em parte do Vale do Itajaí, Norte e Grande Florianópolis — contou a técnica em meteorologia da RBS, Bianca Souza,

Quarta-feira



Amanhã, 19, o tempo será estável e ensolarado no Estado. As temperaturas seguem baixas e há previsão de mínima negativa com geada ampla nas áreas altas do Oeste aos Planaltos e nas partes altas da Grande Florianópolis Serrana.

Leia mais notícias do DC:

Turistas permaneceram em vigília durante a noite em busca de neve na Serra catarinense

Vídeo: neve é registrada em Irani, no Meio-Oeste de SC



Vídeo: chuva congelada é registrada no Centro de São Joaquim



Vai pegar a estrada para a Serra de SC? Veja essas dicas para viajar com segurança