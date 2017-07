Para tentar reverter a baixa adesão à vacina contra HPV e meningite C - que também passou a ser aplicada em adolescentes - a Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive-SC) propôs a imunização nas escolas em junho deste ano. A ação teve adesão de 264 municípios catarinenses - os demais teriam alegado que realizariam em outra época do ano ou que iam manter a vacinação apenas nos postos de saúde.

A iniciativa resultou na aplicação de 43.456 doses de vacina no mês passado, sendo 16.453 contra o HPV em meninas, 12.598 contra o HPV em meninos e 14.495 de Meningo C em adolescentes de 12 e 13 anos.

— Os números demonstram a eficiência da estratégia, considerando que a quantidade de doses aplicadas supera em quatro vezes a média mensal que registramos nos postos de saúde — afirma Eduardo Macário, diretor de Vigilância Epidemiológica (Dive) de SC.



Ainda não há dados sobre como está a taxa de cobertura vacinal contra HPV em SC - já que é necessária uma segunda dose depois de seis meses. Porém no caso da vacina contra meningite C, apenas 49.391 dos 216.948 adolescentes catarinenses foram imunizados, o que leva a uma cobertura de 22,7%.

Em 2016, SC atingiu apenas 26% de cobertura vacinal contra o HPV entre as meninas. Em janeiro de 2017, ela passou a ser oferecida também para meninos. Devem se vacinar as meninas entre nove e 14 anos e os meninos de 11 a 14 anos. Outra mudança no calendário vacinal deste ano foi a ampliação da faixa etária da vacina Meningo C, antes oferecida apenas para crianças, que passou a ser aplicada também em adolescentes de 12 a 13 anos.



A operacionalização da ação envolveu o envio de comunicação aos pais e responsáveis, que deveriam assinar um termo de autorização e enviar a caderneta de vacinação dos adolescentes, e a montagem de um local específico para aplicação das vacinas, com mesa, cadeiras, pia para higienização dos vacinadores e climatização.



Como está a vacinação em SC

HPV em meninas

Doses aplicadas em 2017: 38.240

HPV em meninos

Doses aplicadas em 2017: 35.035



Meningo C

Doses aplicadas: 49.391



