Concursos públicos oferecem mais de 1,2 mil vagas em Santa Catarina /

Mais de 64 concursos públicos estão abertos em toda as regiões do Estado, são pelo menos 1,2 mil vagas oferecidas, que variam dos níveis fundamental ao superior. Sete concursos encerram as inscrições nesta segunda-feira, 10.

Os concursos que oferecem maior quantidade de vagas são da Secretaria de Estado da Saúde, que deve selecionar 579 enfermeiros e técnicos em enfermagem, e da Prefeitura de Itajaí, com 111 cargos voltados aos níveis médio e superior.

Os salários variam de R$ 465,50 - para estagiários na Prefeitura de Sul Brasil, até R$17.470,12 para médico na Prefeitura de Cunha Porã.

Confira a lista de concursos no Estado, clique para ler o edital:

