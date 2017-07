No início desta semana, a Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) publicou a lista das obras literárias que serão cobradas no Vestibular de Verão 2018. As provas acontecem em 26 de novembro.

São cinco livros. Veja a lista:

1) Manuel Bandeira (coleção Melhores Poemas), com seleção de Francisco de Assis Barbosa (Global Editora);

2) Lucíola, com autoria de José de Alencar (obra disponível na internet);

3) Valsa n° 6, de Nelson Rodrigues (Nova Fronteira);

4) Nós, de Salim Miguel (Editora Ufsc);

5) Um lugar na janela 2: relato de viagens, de Martha Medeiros (L&PM).

O prazo para pedir isenção da taxa de inscrição pelo critério socioeconômico e por doação de sangue começará em julho, enquanto o período de inscrição para os cursos será aberto em setembro.

Mais informações podem ser obtidas na página oficial e com a Coordenadoria de Vestibulares e Concursos (Covest) pelos telefones (48) 3664-8089 e 8091, das 13h às 19h, além do e-mail vestiba@udesc.br.

