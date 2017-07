Caio Lopez, da Cat Nigiri, com o jogo Necrosphere, que levou três indicações no BIG Festival

Santa Catarina conta com pelo menos 38 empresas de games, segundo levantamento da International Game Developers Association (IGDA). A indústria cresce e se destaca no Estado, com desenvolvedores como a Hoplon - que organiza um campeonato na Europa do jogo Heavy Metal Machines, e a Cat Nigiri - que teve o game mais indicado a premiações no 5º Brazil's Independent Games Festival (BIG Festival), que ocorreu em São Paulo na semana passada.

Selecionamos sete jogos desenvolvidos no Estado, confira:

Heavy Metal Machines - Hoplon

O jogo desenvolvido pela Hoplon, de Florianópolis, é ambientado em um cenário pós-apocalíptico no melhor estilo Mad Max, onde são disputadas batalhas entre carros modificados. Entre as inspirações está o game Rock N' Roll Racing, de 1993. O jogo é Multiplayer Online Battle Arena (Moba) - categoria de jogos online com vários jogadores, como o famoso League of Legends (LOL). Durante a partida, dois times de quatro jogadores se enfrentam e têm como objetivo entregar uma bomba na base adversária. O jogo está disponível para download gratuito na plataforma de distribuição digital de jogos Steam. www.bit.ly/jogoheavymetal

Keen é uma fusão de quebra-cabeça e ação. O jogo, que foi um dos vencedores do edital da Ancine no ano passado, conta a história de Kim, uma garota que foi escolhida como a guerreira de sua aldeia. O movimento da menina é baseado em quatro direções, interrompido apenas por obstáculos à sua frente. Há combates e exploração, diferentes tipos de inimigos, como zumbis, além de habilidades especiais. A versão demonstrativa está disponível para PC e o download gratuito. www.bit.ly/jogokeen

Necrosphere - Cat Nigiri

Os comandos do jogo são tão simples que se tornam um desafio, isso porque existem apenas três comandos: para frente, para trás e pausa. O objetivo é guiar o agente Terry Cooper pelo Necrosphere - o lugar para onde se vai quando morre. Existem portais ao longo do caminho que podem levar o agente de volta ao mundo dos vivos, chamado de Normalsphere. O game foi finalista em três categorias no BIG Festival: melhor jogo indie brasileiro, gameplay e inovação. O lançamento oficial será em setembro, mas é possível fazer download gratuito da demonstração: www.bit.ly/jogonecrosphere

Damned - 9heads Game Studios

O jogo de terror lançado em 2014 é composto por cinco jogadores que interagem em tempo real - são quatro sobreviventes e um monstro - e se passa em diferentes lugares assombrados, como hotéis e hospitais. Os sobreviventes devem encontrar um caminho seguro, coletando chaves e itens pelo caminho, além de ajudar os amigos. O jogo está disponível na plataforma Steam por R$ 36,99. www.bit.ly/jogodamned

Dino Zone - Cat Nigiri



Com mais de 50 mil downloads na Play Store, o game desenvolvido pela Cat Nigiri tem jogadores no mundo todo. A história se passa no período Cretáceo, quando uma equipe de cientistas viajantes do tempo se vem obrigados a enfrentar dinossauros. O jogo funciona no estilo quebra-cabeças e é necessário proteger sua base da invasão dos animais. Disponível na Google Play (www.bit.ly/jogodinozone) e na Apple Store (www.bit.ly/dinozoneapple)

BR3AK+ - Studio Lune

O jogo desenvolvido pelo Studio Lune, de Blumenau, é simples e viciante - a intenção é tocar nos blocos com mais de três quadrados da mesma cor, mas exige habilidade - é necessário encontrar o próximo alvo em menos de um segundo, caso contrário, o jogo acaba. O jogo é feito para celulares e tablets e está disponível gratuitamente na Google Play (www.bit.ly/jogobr3ak) e Apple Store (www.bit.ly/br3akapple)

Snap Quiz Challenge - MiniChimera Game Studio



O aplicativo desenvolvido em Florianópolis traz mais de cem questões de categorias variadas incluindo filmes, geografia, vídeo games, música e conhecimentos Jedi. O objetivo final é acertar 100 questões em sequência, tornando-se o Mestre do Snap Quiz. Download gratuito na Google Play (www.bit.ly/jogosnapquiz)

