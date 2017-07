O prazo para retirar o saldo das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) termina em poucos dias — em 31 de julho — e quem deixar para sacar o dinheiro na última hora pode enfrentar uma grande dor de cabeça ao não encontrar o saldo que pensava ter na conta inativa.

A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) informou que mais de 200 mil empregadores têm pendências com o FGTS. Isto significa que elas não depositam o dinheiro na conta do trabalhador — a dívida total soma R$ 24,7 bilhões e afeta mais de 8 milhões de pessoas.

Acontece que muitos trabalhadores só estão descobrindo que seus empregadores não depositaram o dinheiro quando tentam sacar o Fundo.

O que fazer se o FGTS não é depositado



Com o anúncio do saque das contas inativas do FGTS, o Ministério do Trabalho recebeu 15.506 denúncias contra empresas com irregularidades no FGTS em todo o país, entre 23 de dezembro de 2016 e 17 de julho de 2017.

Antes de mais nada, verifique o saldo do seu FGTS neste link. Se ele não foi depositado corretamente, procure a empresa. Se não houver acordo, o próximo passo é o sindicato da categoria ou uma Superintendência, agência ou gerência do Ministério do Trabalho. A rede de atendimento do Ministério do Trabalho está disponível neste site.

Se a empresa não existe mais, é possível ingressar com ação na Justiça do Trabalho para pedir o pagamento do FGTS devido.

* Com informações do G1.



