O domingo será de sol e aumento de nuvens em Santa Catarina, conforme previsão da Epagri/Ciram. O dia também terá condição de chuva fraca na região de Joinville, no início e no fim do dia.

Já as temperaturas, depois de um amanhecer ameno principalmente na Serra, ficam em elevação ao longo da tarde. Às 6h, a mínima registrada no Estado foi de 3,7ºC em Bom Jardim da Serra. À tarde, a máxima pode chegar a 26ºC no Litoral Sul e Extremo-Oeste.

O tempo tem poucas mudanças ao longo da semana, com predomínio de sol. A chuva deve voltar com maior intensidade entre os dias 18 e 19 de julho — e deve ser seguida de queda acentuada nas temperaturas, com avanço de uma intensa massa de ar frio no Sul do Brasil.

