O sol novamente aparece entre algumas nuvens em todas as regiões de Santa Catarina neste domingo. Com tempo seco boa parte das nossas cidades, a temperatura atinge picos entre 27 e 30°C durante à tarde, sobretudo do Norte e Vale do Itajaí. Na Grande Florianópolis as condições se repetem, mas as máximas ficam entre 25ºC e 26ºC .



No fim do dia, a aproximação de uma frente fria provoca chuva passageira em cidades do Oeste, Sul e Serra. Essas regiões os termômetros não passam dos 24ºC e a nebulosidade será maior por conta da umidade vinda do mar.



— Hoje até há previsão de nevoeiros isolados ao amanhecer e um pouco mais de nuvens que na semana, mas sempre com a presença do sol — confirmou o meteorologista da RBS, Leandro Puchalski.

Tempo amanhã

A semana começa com chance de neve na Serra catarinense. Uma massa de ar polar traz frio e chuva ao e dá as condições para a ocorrência do fenômeno, já registrado no início de junho. A temperatura pode chegar a 3°C na região, e fica entre 10 e 12°C no Litoral.

