A terça-feira, 11, começou com a presença de nevoeiro intenso em Santa Catarina. A Serra, a Grande Florianópolis, o Vale do Itajaí e o Norte do Estado foram as localidades que registraram o fenômeno meteorológico, que é bastante comum no inverno. A nebulosidade, que causou o fechamento temporário de dois aeroportos catarinenses, é comumente confundida com a neblina.

De acordo com a técnica em meteorologia do Grupo RBS, Bianca Souza, é a visibilidade — inferior ou superior a 1 km — que difere o nevoeiro da neblina. Confira as explicações da especialista para cada um deles:

O nevoeiro, também conhecido por cerração ou nevoaça, é uma nuvem que tem sua base muito próxima ao solo, afetando diretamente na redução da visibilidade, que fica menor do que 1 km. Esse fenômeno é muito comum no inverno, principalmente nos dias de ar seco, baixa temperatura e ausência de vento.

Já neblina, também conhecida por névoa ou bruma, é a mesma nuvem, se forma do mesmo modo, e também tem sua base próxima ao solo. A diferença está na visibilidade, que nesta fica superior a 1 km.



