As inscrições para o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) de 2017 foram abertas nesta segunda-feira, 10, e seguem até o dia 11 de agosto. A avaliação é voltada aos estudantes dos cursos de bacharelado e licenciatura que estão concluindo a graduação.

Os coordenadores de cursos são os responsáveis pelas inscrições, que devem ser feitas no sistema Enade. A partir desta edição, os estudantes precisam fazer um cadastro, que será realizado entre 14 de agosto e 26 de novembro.

Quem deve fazer a prova

O Enade 2017 será realizado em 26 de novembro, em todo o Brasil. O Exame é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação e é composto por uma prova para avaliação individual de desempenho do estudante e um Questionário do Estudante. No histórico escolar do aluno ficará registrada a situação de regularidade em relação à obrigação de participação no exame.



Segundo informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), devem ser inscritos todos os estudantes que tiverem expectativa de conclusão do curso até julho de 2018 ou que tenham cumprido 80% ou mais da carga horária mínima do currículo do curso da instituição de ensino superior.

Os estudantes na fase final dos cursos superiores de tecnologia, com expectativa de conclusão do curso até dezembro de 2017 ou que tenham cumprido 75% ou mais da carga horária mínima do currículo do curso até 25 de agosto também devem ser inscritos.

Áreas avaliadas

Neste ano, serão avaliados os cursos de arquitetura e urbanismo; engenharia ambiental; engenharia civil; engenharia de alimentos; engenharia de computação; engenharia de controle e automação; engenharia de produção; engenharia elétrica; engenharia florestal; engenharia mecânica; engenharia química; engenharia; e sistema de informação.

Serão avaliadas ainda as licenciaturas nas áreas de artes visuais; educação física; letras - português e espanhol; letras - português e inglês; letras - inglês; música; e pedagogia. As licenciaturas e bacharelados em ciência da computação; ciências biológicas; ciências sociais; filosofia; física; geografia; história; letras - português; matemática; e química.

Também farão parte do Enade deste ano, os tecnólogos nas áreas de análise e desenvolvimento de sistemas; gestão da produção industrial; redes de computadores; e, gestão da tecnologia da informação.

* Com informações da Agência Brasil

