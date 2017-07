Reclamações sobre a cidade são comuns. Transporte urbano, saúde e cultura são alguns temas que aparecem frequentemente em pauta. Para aqueles que pensam que alguns serviços poderiam ser melhores na cidade, a Aceleradora de Protagonismo Social do programa Social Good Brasil promove evento gratuito neste fim de semana (dias 21, 22 e 23 de julho) com o intuito de pensar soluções criativas para a cidade. As inscrições para o encontro, que acontece na sede da Associação Catarinense das Empresas de Tecnologia (Acate), são limitadas e podem ser feitas neste link.



A programação inclui oficina de Autoconhecimento na sexta, 21, das 18h30min às 22h, e oficinas Como Hackeamos a Cidade no sábado, 22, das 9h às 14h e no domingo, 23, das 14h às 17h. A metodologia é baseada em inovação social e na experiência de hackear a cidade da agência criativa Shoot The Shit, de Porto Alegre.

Rogério Malveira e Maíra Rodrigues à frente da realização. Eles são Fellows SGB (entenda abaixo) e, ao longo do ano, vão promover eventos inspiradores e workshops mão na massa com o intuito de engajar pessoas para transformações positivas em Florianópolis.

— Ser fellow é ajudar a transformar o meio em que a gente vive e as pessoas que tão nele, juntando necessidades e anseios internos com as demandas do mundo real. Acreditamos que as pessoas e o mundo se desenvolvem e melhoram juntos — conta Malveira, que é médico e empreendedor social na área de saúde.

Fellow SGB

O Fellow faz parte da Aceleradora de Protagonismo Social, realizada pelo SGB. Nos moldes de uma aceleradora de startups, oferece ferramentas e metodologias para potencializar o impacto de quem quer ser um protagonista de mudanças sociais. O programa é gratuito e está com inscrições abertas até o dia 31 de julho pelo link.

Social Good Brasil

Organização referência em inovação social, reuniu desde 2012 mais de 45 mil pessoas em eventos presenciais e online. Tem como objetivo promover o uso das tecnologias, novas mídias e do comportamento inovador para contribuir com a solução de problemas da sociedade. É liderança no país do movimento global Plus Social Good, encabeçado por um grupo de organizações como Fundação das Nações Unidas e tem como parceiros master a Fundação Telefônica Vivo e Instituto C&A e como parceiros Sênior o Grupo Engie.

Serviço

O quê: Evento Como criar a cidade que você quer?

Quando: Dias 21, 22 e 23/07; 21/07, das 18h30 às 22h; 22/07, das 09h às 14h e 23/07 das 14h às 17h.

Quanto: Gratuito

Mais informações: bit.ly/jornadaFLORIPA e sgb.org.br/sgb-fellow



Leia também:

Óculos Google Glass ganha novo fôlego em empresas e escritórios

UFSC cai três posições em ranking de universidades da América Latina

Pessoas trans e travestis podem incluir nome social no CPF a partir desta quinta-feira