Para preencher o tempo livre que as crianças têm nas férias de julho, é preciso correr atrás de programas interessantes e, de preferência, baratos. Além destas 11 dicas bacanas que já trouxemos, outra opção é ir aos shopping centers, que geralmente proporcionam atividades para a criançada neste período do ano. Confira a programação nos estabelecimentos da Grande Florianópolis:

Beiramar Shopping

Rua Bocaiúva, 2468, Centro



A atração infantil no Beiramar Shopping neste mês de julho é o Recruta Kids, espaço no vão central com um circuito que simula desafios militares. Para chegar ao fim, os recrutinhas precisam escalar, rastejar, passar por pontes e túneis e até enfrentar campo minado. A brincadeira, voltada para crianças de 3 a 12 anos, é gratuita e funciona das 14h às 20h.

Floripa Shopping

Rod. Virgílio Várzea, 587, Monte Verde



No Espaço Criativo, o Floripa terá nos próximos fins de semana atividades variadas. Todas as atividades são gratuitas e tem uma hora de duração. As oficinas recebem no máximo 15 crianças com idade mínima de quatro anos.

15/7 (sábado) - 14h, 16h, e 17h

Oficina de percussão



16/7 (domingo) - 14h, 16h, 17h

Oficina de balonê



22/7 (sábado) - 14h, 16h, 17h

Oficina de pintura

23/7 (domingo) - 14h, 16h, 17h

Contação de história

29/7 (sábado) - 14h, 16h, 17h

Confecção de bonecos de sucata

Jurerê Open Shopping

Av. dos Búzios, 1800, Jurerê Internacional



Todos os finais de semana do mês serão de atividades, inclusive com atrações gratuitas do Beto Carrero World. Confira os dias e horários:

Simulador 3D do Beto Carrero World

Das quintas-feiras aos domingos, das 13h às 21h

Portal da escuridão, com artistas e maquiagens de terror

Aos sábados e domingos, das 20h às 21h

Show Blum, com artistas do Beto Carreiro World

Aos sábados e domingos, das 10h às 11h30



Contação de histórias

Domingo (30/7), das 16h às 17h



Shopping Iguatemi

Av. Madre Benvenuta, 687, Santa Mônica

A programação especial de férias do shopping, de 17 a 23/7, será no espaço Brincando nas Férias. Dentre as atividades, todas gratuitas, estão jogo da memória, quebra-cabeça, jogos de tabuleiro, oficina de pintura em papel, recorte e colagem, karaokê e teatro de dedoches. O local funcionará de segunda a sexta-feira, das 14h às 22h, sábado das 10h às 22h, e domingo das 10h às 20h.

Até 31/7, também ocorre a 7ª Feira de Livros Infantis e Infanto-juvenis, com mais de três mil títulos com preços promocionais. No dia 23, domingo, às 15h, a Cia Mafagafos realiza gratuitamente sessão de contação de histórias.

Para as crianças mais radicais, ainda há a Pista de Hoverboard, skate motorizado de duas rodas que alcança até 15 km/h. Essa atração é paga, o preço deve ser consultado no local.

Continente Shopping

Rodovia BR 101, KM 211, Distrito Industrial, São José



Duas atividades estão disponíveis no Continente Shopping para a criançada de férias: o Happy Park e o tobogã gigante.

Happy Park: o parque chama a atenção pelo inflável com mais de seis metros de altura em formato de cachorro. Além disso, há slackline, mesinhas para colorir e um super-circuito de Amarelinha.

Meia hora na brincadeira custa R$15. A atração permanece na praça de alimentação até 30/7.

Tobogã gigante: segundo o shopping, é o maior tobogã indoor de Santa Catarina. Além da piscina com mais de 530 mil bolinhas e o escorregador, a estrutura tem quatro torres interligadas por túneis e passarelas.

O brinquedo é para todas as idades e custa R$ 15 por meia hora (R$ 0,50 para cada minutos adicional). Acompanhantes de crianças com menos de dois anos não pagam.





Shopping Itaguaçu

R. Gerôncio Thives, 1079, Campinas - São José

Leia mais:

Confira 9 exposições gratuitas em cartaz nos museus de Florianópolis



Pop alucinado: filme de horror "Pazúcus: Ilha do Descarrego" tem pré-estreia em Florianópolis



Adiamento de balé do Bolshoi levanta suspeita de homofobia