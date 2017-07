Milhares de fiéis participam neste domingo, no Santuário Santa Paulina, em Nova Trento, da 26ª edição da Festa de Santa Paulina. A expectativa da organização é receber mais de 15 mil pessoas até o fim do dia.

A festa começou com a alvorada festiva, às 5h de domingo. Às 6h, ocorreu a celebração da primeira missa. Às 9h15min foi a vez da procissão, com saída da Capela Nossa Senhora de Lourdes até o templo do santuário, onde foi celebrada missa solene às 9h45min pelo arcebispo da Arquidiocese de Florianópolis, Dom Winson Tadeu Jönck. No Centro Comercial do Santuário, há programação cultural e artística até 17h.

Festa de Santa Paulina

O dia 9 de julho é estabelecido pela Igreja Católica e celebrado pela Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição com os 75 anos de eternidade de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus.

Durante a semana, a comunidade de Vígolo trabalhou nos preparativos do evento, que ocorre desde 1991, ano da beatificação de Santa Paulina. A festa tem o objetivo de reunir em oração e ação de graças os devotos da primeira santa brasileira. Nesta edição, o tema é "Santa Paulina no cuidado com a vida", dando continuidade às reflexões da Campanha da Fraternidade 2017.

