Esta semana houve expectativa de neve, que acabou não se confirmando como esperado - apenas sete cidades tiveram registro pontual do fenômeno, sem acúmulo no chão. Mas há exatos 60 anos, no dia 20 de julho de 1957, Santa Catarina enfrentava a maior nevasca já registrada no Estado.

A técnica em meteorologia Bianca de Souza conta que, segundo a história, nevou quase um dia inteiro de forma ininterrupta em São Joaquim, na Serra catarinense, o que deixou a cidade isolada, já que todos os acessos por estrada ficaram bloqueados. A neve acumulada pôde ser vista nos campos por até 15 dias.

— A cidade ficou sem acesso por pelo menos uma semana, tempo que a neve demorou pra derreter. Foi 1 metro e 30 cm de neve acumulada. Esse é o maior episódio, em quantidade de neve acumulada, que se tem registro fotográfico em Santa Catarina.

Confira fotos da maior nevasca de SC:

